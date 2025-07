POLÍCIA CIVIL CONCLUI INQUÉRITO SOBRE MORTE DE CRIANÇA EM AREIA BRANCA E INDICIA SUSPEITO POR QUATRO CRIMES

A Polícia Civil de Sergipe concluiu o inquérito que apurou o homicídio de uma menina de quase 2 anos de idade, ocorrido na madrugada do dia 24 de junho, no município de Areia Branca.

O investigado, preso em flagrante em uma ação integrada entre as Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal, foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil, porte ilegal de arma de fogo, condução de veículo sem habilitação e fornecimento de bebida alcoólica a criança ou adolescente.

Durante o interrogatório, o suspeito confessou ter efetuado o disparo que atingiu o veículo da família da vítima, provocando a morte da criança. A prisão ocorreu horas após o crime, com a apreensão da arma usada, três carregadores e as roupas que o homem vestia na ocasião — todas reconhecidas a partir de imagens de câmeras de segurança.

De acordo com o delegado Miguel Maximino, responsável pelas investigações, a rápida atuação das forças de segurança foi fundamental para a elucidação do crime. “Foi uma resposta ágil e integrada, que garantiu a prisão em flagrante e a coleta de provas que sustentam a autoria do crime”, destacou.

Além desse caso, outro inquérito que tramitava desde setembro de 2023 na Delegacia de Areia Branca também foi finalizado. Nele, o mesmo investigado foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado, após confessar que atirou contra um homem que foi baleado nas costas e na cabeça.

O investigado permanece preso e responderá aos processos na Justiça.

Com informações da SSP