POLÍCIA CIVIL CONCLUI INVESTIGAÇÃO E PRENDE TRÊS SUSPEITOS POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO E ROUBO NA ZONA NORTE

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da 3ª Delegacia Metropolitana (DM), concluiu uma investigação que durou quase um ano e resultou na operação “Judas de Pedras”, que levou à prisão de três suspeitos de tentativa de homicídio e roubo contra um homem de 22 anos, fato ocorrido em outubro de 2024. A operação foi batizada de “Judas de Pedras” em referência à brutalidade do caso. As prisões ocorreram nesta terça-feira (30), e a informação foi divulgada nesta quarta-feira (1º).

De acordo com o delegado Elder Sanchez, responsável pela investigação que teve início em outubro do ano passado, o episódio foi marcado por extrema violência. “Trata-se de um fato de crueldade e covardia. O jovem foi surpreendido com pedradas e pauladas, em um ataque premeditado, e depois teve seus pertences roubados. As imagens que chegaram até nós falam por si só”, destacou.

A motivação do crime, segundo a apuração policial, foi uma briga entre torcidas organizadas. “Esse jovem foi atraído para o bairro Soledade, por meio de uma emboscada. Enquanto aguardava uma pessoa, foi surpreendido pelos três suspeitos e atacado de forma bárbara”, explicou o delegado.

Além da violência física, os investigados levaram os pertences da vítima: uma corrente, uma bicicleta e o celular. Após o crime, dois dos envolvidos fugiram para a Bahia, enquanto um permaneceu em Sergipe.

Ainda conforme o delegado, como resultado das agressões, a vítima sofreu traumatismo craniano, ficou em coma e passou cerca de um mês internada no hospital. “Após receber alta, a mãe nos procurou trazendo as imagens. Foi a partir daí que conseguimos iniciar uma investigação praticamente sem rosto e sem nome. Com muito trabalho, colhendo depoimentos e analisando provas, conseguimos montar esse quebra-cabeça e, no dia de ontem, cumprimos as prisões dos três envolvidos”, relatou Elder Sanchez.

Apesar da gravidade, o jovem conseguiu sobreviver. “Graças a Deus ele sobreviveu. No início, não se recordava bem dos fatos e só lembrava de ter acordado no hospital. Mas, com o tempo, as investigações, testemunhas e imagens ajudaram a reconstituir o caso e a apontar os algozes”, relatou o delegado, informando que o inquérito foi encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.

Com informações da SSP