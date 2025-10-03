POLÍCIA CIVIL CONCLUI INVESTIGAÇÃO SOBRE ACIDENTE QUE MATOU TRÊS INTEGRANTES DE UMA MESMA FAMÍLIA EM CANINDÉ

A Polícia Civil concluiu as investigações sobre o acidente fatal ocorrido em 24 de agosto de 2025, na Rodovia SE-230, em Canindé de São Francisco, que resultou na morte de três pessoas de uma mesma família. O condutor do caminhão envolvido no sinistro foi indiciado por dois homicídios culposos, um homicídio com dolo eventual, omissão de socorro e fuga do local do acidente.

Segundo o inquérito policial, presidido pelo delegado Douglas de Lucena Correia Costa, o acidente aconteceu quando o indiciado, dirigindo um caminhão, colidiu com a traseira de uma motocicleta ocupada por um homem e seus netos. A investigação mostrou que, após o impacto, os dois menores foram arremessados e morreram instantaneamente, enquanto o homem ficou preso à motocicleta e ao caminhão, sendo arrastado por cerca de 3,6 km, até que o motorista perdeu a capacidade de seguir adiante.

De acordo com testemunhas, o caminhão arrastou a motocicleta com a vítima ainda presa. Imagens de câmeras de segurança e laudos periciais comprovaram que o condutor teve plena consciência do ocorrido, o que levou a Polícia Civil a enquadrar o homem no crime de homicídio com dolo eventual a morte do maior de idade. Já as mortes dos menores foram caracterizadas como homicídios culposos.

Além dos homicídios, a investigação concluiu que o indiciado agiu com extrema imprudência, desconsiderando o risco de causar maiores danos, e fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. Com a conclusão do inquérito, o documento será encaminhado ao Poder Judiciário, para as providências cabíveis.

