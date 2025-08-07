POLÍCIA CIVIL CONCLUI INVESTIGAÇÃO SOBRE AGRESSÃO EM FESTA NO POVOADO MUQUÉM, MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA

A Polícia Civil concluiu nesta quinta-feira (07), a investigação sobre uma agressão ocorrida durante uma festa particular no povoado Muquém, no município de Itabaianinha.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais após a circulação de um vídeo que mostrava o momento da violência.

A vítima, que compareceu à delegacia na última terça-feira (05), prestou depoimento afirmando que não tinha conhecimento da agressão no momento em que ocorreu, vindo a descobrir apenas no dia seguinte, por meio das imagens divulgadas.

De acordo com o delegado Gustavo Mendes, a festa, que fazia parte de uma cavalgada, teve acesso controlado mediante o pagamento de R$ 20 por pessoa. A Polícia Civil tomou conhecimento da situação na segunda-feira (04), e orientou a vítima a procurar a delegacia.

Durante a apuração, foram ouvidos o organizador da festa e quatro seguranças. Segundo relatos, houve diversas confusões no local, e a vítima teria sido retirada do evento pelos seguranças.

Foram apresentados relatórios médicos tanto pela vítima, que apresentava escoriações e hematomas, quanto por um dos seguranças. Diante das evidências, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), com a tipificação de lesão corporal dolosa de natureza leve.

A Polícia Civil informou que o procedimento foi encerrado e encaminhado ao Poder Judiciário, que será responsável por dar prosseguimento ao caso. As partes envolvidas foram orientadas e a corporação se colocou à disposição para esclarecimentos adicionais.

Com informações da SSP