Polícia conclui investigação sobre agressões feitas a morador de Maruim

Diante da confusão ocorrida no sábado, 24, no município de Maruim, e que teve como vítimas um morador local e sua família, a Delegacia Regional de Maruim abriu investigação, para elucidar os fatos. Ao fim da apuração, na tarde desta quinta-feira, 29, um homem e um adolescente foram responsabilizados por envolvimento na ação.

De acordo com a polícia, após o morador reclamar do barulho gerado por fogos que estavam sendo soltos em via pública, um grupo de pessoas se aproximou do portão, gerando uma grande confusão. Em meio à situação, gravada e divulgada em redes sociais, um facão foi usado para intimidar as vítimas.

Com o registro da ocorrência, feito na segunda-feira, 26, a Polícia Civil iniciou a investigação para identificar os responsáveis. A partir das diligências e oitivas dos envolvidos e das testemunhas presentes no momento, o procedimento foi concluído, sendo identificados um adulto e um adolescente por envolvimento direto no ocorrido.

Ainda segundo informação policial, contra o adolescente foi confeccionado um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) por atos de lesão e ameaça e para o adulto um Termo de Ocorrência Circunstanciado (TOC) por ameaça. O caso está à disposição da Justiça.

