Polícia Civil conclui investigação sobre divulgação de vídeo íntimo de uma adolescente em Brejo Grande

A Delegacia de Brejo Grande concluiu nesta quarta-feira (29), a investigação que apurou a divulgação do vídeo íntimo de uma adolescente nas redes sociais.

O trabalho policial identificou uma outra menor como responsável pelo compartilhamento do conteúdo, que foi divulgado em grupos de aplicativos de mensagens no início de outubro.

A partir das apurações, a Polícia Civil constatou que a jovem encontrou o material no celular do companheiro e, em represália, pois a vítima já havia se relacionado com o proprietário do telefone, compartilhou as imagens em grupos de WhatsApp.

A adolescente identificada confessou o ato infracional e explicou como obteve e divulgou o vídeo. Com a conclusão do ocorrido, a Polícia Civil encaminhou o caso ao Poder Judiciário para as medidas legais cabíveis.

Com informações da SSP