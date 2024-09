POLÍCIA CIVIL CONCLUI INVESTIGAÇÕES SOBRE SUSPEITO DE DIVERSOS FURTOS EM LOJAS DO CENTRO DE PROPRIÁ

Nesta sexta-feira, 27, a Polícia Civil concluiu as investigações sobre um suspeito de realizar furtos em diversas lojas no Centro de Propriá. Após ouvir diversas testemunhas e levantar imagens de câmeras de segurança, foi comprovada a ação criminosa.

As diligências da Polícia Civil tiveram início após a Polícia Militar prender o suspeito em flagrante por furto no Centro do município propriaense. Com isso, a PC instaurou dois Inquéritos Policiais sobre o caso, os quais confirmaram que o suspeito atuou em quatro furtos a comércios de Propriá em um único dia.

Entre os itens recuperados com o homem, foram encontrados sete relógios, dois celulares e roupas. Todos os objetos somados estão avaliados em mais de R$ 6 mil.

Durante as investigações, foi apurado que o suspeito já foi condenado em mais de 20 anos pela Justiça de Alagoas por furto. Além disso, o investigado cumpria pena por furto em regime semiaberto, assim não poderia ter saído de Arapiraca, município alagoano.

Agora, com o mandado de prisão preventiva cumprido, o investigado está detido no sistema prisional sergipano pelos crimes realizados em Propriá. O Poder Judiciário acompanha o caso.

