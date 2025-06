Polícia Civil consegue bloqueio de mais de R$ 800 mil em contas vinculadas à “Família Colômbia”

A Polícia Civil de Sergipe, por meio do Departamento de Narcóticos (Denarc), conseguiu o bloqueio judicial de mais de R$ 800 mil em contas bancárias vinculadas à “Família Colômbia”, organização ligada a tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, cujo líder foi preso em São Paulo, numa operação do Denarc há alguns meses.

O bloqueio acontece no âmbito da Operação Narke 4, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e que visa o combate ao tráfico de drogas no país. Com essa quantia bloqueada, o valor indisponível em contas bancárias do grupo já passa de R$ 1,5 milhão.

Dentro da investigação, também foi alcançada a restrição judicial de imóveis de luxo e de veículos. As investigações sobre as atividades ilícitas do grupo prosseguem.

Com informações da SSP