Polícia Civil cumpre dois mandados de prisão contra servidor público municipal na cidade de Aracaju

A Polícia Civil de Sergipe, por meio do Departamento de Crimes contra o Patrimônio (Depatri), cumpriu na manhã desta sexta-feira (29) dois mandados de prisão contra um servidor público municipal de Aracaju. As ordens judiciais decorrem de condenações criminais já transitadas em julgado, que somam mais de 14 anos de reclusão em regime fechado. Os crimes não têm relação com a atividade exercida no serviço público.

De acordo com as informações, o primeiro mandado foi expedido pela 7ª Vara Criminal de Aracaju, referente a condenações unificadas por receptação, falsificação de documento particular, uso de documento falso e estelionato, totalizando 11 anos e seis meses de prisão.

Já o segundo mandado foi expedido pela Vara de Execução de Medidas e Penas Alternativas, em razão de condenação definitiva por uso de documento falso, com pena de dois anos e seis meses de reclusão.

O servidor, que atua como agente de saúde concursado da Prefeitura de Aracaju, foi localizado e conduzido pela equipe do Depatri, ficando à disposição do Poder Judiciário para o início da execução das penas.

Com informações da SSP