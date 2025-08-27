Polícia Civil cumpre, em João Pessoa, um mandado de prisão contra suspeito de homicídio em Lagarto

A Delegacia Regional de Lagarto cumpriu, na tarde desta terça-feira (26), em João Pessoa (PB), um mandado de prisão contra um homem investigado por homicídio ocorrido no município de Lagarto, no dia 22 de julho deste ano.

A ação contou com o apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) e da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio da capital paraibana.

Conforme a apuração policial conduzida pela unidade regional de Lagarto, o suspeito era desafeto da vítima e já possuía antecedentes por tráfico de drogas e outros homicídios.

Com a continuidade das investigações, as equipes da Delegacia Regional de Lagarto identificaram que o investigado saiu de Lagarto e que estaria na capital paraibana. Com as informações sobre a localização dele, os policiais deflagraram a ação integrada que resultou no cumprimento da decisão judicial.

Após a prisão, o homem foi encaminhado para a audiência de custódia e permanece à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil reforça a importância da contribuição da população na elucidação de crimes e prisão de suspeitos de ações criminosas. Informações e denúncias podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações da SSP