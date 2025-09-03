Polícia Civil cumpre mandado da Justiça Federal e prende condenado por roubo em Boquim

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Boquim e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), cumpriu, nesta quarta-feira, 03, um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Federal contra um homem condenado a seis anos e seis meses de reclusão pelo crime de roubo a uma empresa pública.

O indivíduo, que possui histórico criminal por roubo e porte ilegal de arma de fogo, também é investigado como suspeito de participação em um homicídio, o que reforça seu grau de periculosidade.

De acordo com as equipes policiais, a captura ocorreu de forma estratégica. O homem foi surpreendido durante um treino de corrida e, ao tentar fugir, acabou contido pelos agentes da Polícia Civil.

O delegado Josenildo Brito destacou o êxito da operação. “A ação demonstra o compromisso da Polícia Civil em dar cumprimento às determinações judiciais e em retirar de circulação indivíduos considerados perigosos, garantindo mais segurança à população”, concluiu.

Após a prisão, o condenado foi encaminhado à sede da Polícia Federal, uma vez que o mandado foi expedido pela Justiça Federal de Sergipe.

Fonte SSP