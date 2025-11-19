PC CUMPRE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO CONTRA UM SUSPEITO DE INSTALAR CÂMERA EM BANHEIRO DE PIRAMBU

A Delegacia de Pirambu informou nesta terça-feira (18), que cumpriu o mandado de busca e apreensão na residência do suspeito de instalar uma câmera oculta no banheiro do posto do Instituto de Identificação do município de Pirambu.

De acordo com a delegada Brenda Albuquerque, que investiga o caso, o cumprimento da ordem judicial ocorreu na sexta-feira (07). “A gente apreendeu celular e eletrônicos existentes no local e encaminhamos à Perícia”, citou a delegada.

Também dentro da apuração, já ocorreram diligências e ouvidas de pessoas atuantes no Instituto de Identificação do município de Pirambu. No momento, a delegacia local aguarda o resultado da perícia, para concluir a investigação.

Com informações da SSP