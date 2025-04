PC CUMPRE MANDADO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE MULHER SUSPEITA DE HOMICÍDIO NO MUNICÍPIO DE BOQUIM

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Boquim, cumpriu nessa terça-feira (15), mandado de internação compulsória contra uma mulher investigada pela morte do companheiro, ocorrida no último domingo (13), naquele município.

A medida foi solicitada pela autoridade policial após análise de antecedentes psiquiátricos da investigada, que, segundo laudo anterior, foi considerada inimputável por conta de distúrbios mentais.

De acordo com o delegado Josenildo Brito, logo após o crime, a mulher procurou a 2ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar (2ª Cia/6º BPM) e relatou o homicídio. Os policiais militares se deslocaram até o endereço informado e confirmaram o fato ao encontrarem a vítima já sem sinais vitais, tendo o óbito sido confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Diante disso, os militares conduziram a suspeita à delegacia. Durante o trajeto, ela apresentou um surto psicótico dentro da viatura, sendo encaminhada a uma unidade hospitalar, onde foi medicada e permaneceu sob observação até a manhã da segunda-feira, 14.

A equipe da Polícia Civil colheu a declaração da investigada na própria unidade de saúde. Em depoimento, ela afirmou que aguardou o companheiro dormir antes de cometer o crime. Não foi lavrado auto de prisão em flagrante, uma vez que a mulher se apresentou espontaneamente e não houve situação de flagrância.

Na sequência, os investigadores constataram que já existia um processo criminal anterior no qual havia sido instaurado um incidente de insanidade mental, e que o laudo pericial indicava a inimputabilidade da mulher. Diante disso, o delegado representou à Justiça pela internação compulsória e por um novo incidente de sanidade mental, para verificar se, no momento do fato, ela era capaz de entender o caráter ilícito da conduta.

A solicitação foi deferida na tarde dessa terça-feira, e a Polícia Civil iniciou diligências para localizar a investigada, que havia deixado a cidade pela manhã. Após troca de informações com outras unidades policiais, a Delegacia de Cristinápolis comunicou a detenção da mulher. Equipes da Delegacia de Boquim se deslocaram ao município, realizaram a transferência da investigada e comunicaram o cumprimento da medida ao juízo criminal.

A mulher será encaminhada ao Hospital São José, onde permanecerá internada e à disposição da Justiça.

Com informações da SSP