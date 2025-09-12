Polícia Civil cumpre mandado de internação de adolescente em Lagarto

A 1ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto cumpriu nesta sexta-feira, 12, no município lagartense, o mandado de internação de um adolescente de 17 anos. O jovem é reincidente em atos infracionais relacionados a tráfico de drogas, tentativa de homicídio e lesão corporal grave.

Diante do histórico do adolescente e da reincidência em atos infracionais, a autoridade policial representou pela internação provisória, que foi autorizada pelo Poder Judiciário. A medida visa garantir a segurança da comunidade e possibilitar o cumprimento de medida socioeducativa compatível com a gravidade dos atos praticados.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Amauri Rocha, o cumprimento do mandado contou com o apoio da 2ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto.

Ainda segundo a Polícia Civil, o adolescente já havia, inclusive, sido vítima de uma tentativa de homicídio recente. Após a apreensão, ele foi encaminhado para a unidade responsável e permanece à disposição da Justiça.

Fonte SSP