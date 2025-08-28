PC CUMPRE MANDADO DE PRISÃO CONTRA CAMINHONEIRO APÓS ACIDENTE FATAL EM CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO

Nesta quinta-feira, 28, a Delegacia de Canindé de São Francisco cumpriu o mandado de prisão preventiva contra o condutor do caminhão envolvido no grave acidente registrado na rodovia SE-230, no último domingo, 24. O sinistro resultou na morte de três pessoas de uma mesma família, entre elas uma criança de oito anos, um adolescente de 16 anos e o avô deles.

O acidente envolveu um caminhão, de cor amarela e marca Accelo, que colidiu com uma motocicleta. Após a colisão, o motorista do veículo de carga fugiu sem prestar socorro às vítimas, deixando-as para trás. O delegado Douglas Lucena, responsável pela investigação, destacou a gravidade da atitude do motorista: “O acidente chocou não apenas pela perda de vidas, mas também pela crueldade do condutor, que não parou para prestar socorro e ainda arrastou uma das vítimas por mais de quatro quilômetros.”

Imagens de câmeras de segurança captaram o momento em que a motocicleta foi arrastada pelo caminhão, com faíscas visíveis devido ao atrito da moto com o asfalto. Segundo o delegado, o motorista investigado se apresentou à polícia nesta quinta, acompanhado de seus advogados e fez uso do direito de permanecer em silêncio.

“Diligências continuarão, a fim de esclarecer todas as circunstâncias do fato e concluir o inquérito policial”, acrescentou Douglas Lucena, que preside o inquérito policial.

Fonte SSP