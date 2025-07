PC CUMPRE MANDADO DE PRISÃO CONTRA CONDENADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM NOSSA SENHORA DAS DORES

A Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores deu cumprimento, na tarde desta quarta-feira, 30, a um mandado de prisão definitiva contra um homem condenado por estupro de vulnerável. Ação ocorreu na cidade de Dores.

A ordem judicial foi expedida pela 7ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju, após o condenado deixar de se apresentar voluntariamente para iniciar o cumprimento da pena, estabelecida em oito anos de reclusão em regime semiaberto.

De acordo com a Polícia Civil, o apenado havia sido regularmente intimado, mas descumpriu o prazo legal para comparecimento, sendo então considerado foragido da Justiça.

Com o cumprimento do mandado, ocorrido hoje, em Dores, ele foi recolhido à unidade prisional, de onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

Fonte SSP