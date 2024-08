POLÍCIA CIVIL CUMPRE MANDADO DE PRISÃO CONTRA HOMEM REINCIDENTE NO FURTO DE UMA MESMA CHÁCARA NA CAPITAL

A 9ª Delegacia Metropolitana cumpriu mandado de prisão preventiva contra o suspeito de arrombar uma chácara situada na região do bairro Santa Maria, em Aracaju, e furtar diversos objetos do local. A detenção ocorreu nesta sexta-feira, 23, na capital sergipana.

No dia 22 de março, a vítima registrou um boletim de ocorrência na 9ª DM, citando o arrombamento de sua chácara, localizada no Povoado Aloque, na região do bairro Santa Maria, bem como a subtração de vários materiais, a exemplo de aparelhos de TV, eletrodomésticos e utensílios da casa.

Enquanto estava na delegacia, o proprietário do imóvel arrombado recebeu o telefonema de um homem, que lhe questionava se fora vítima de furto naquela data e se houvera a subtração de armas de fogo, e, como foi positiva a resposta, o contatante avisou que conseguiu recuperar parte do material.

No dia seguinte ao registro do B.O, quando retornou à chácara, a vítima percebeu que o material devolvido tinha sido subtraído novamente, assim como foram levados outros materiais, entre eles uma arma de fogo. Diante do ocorrido, a 9ª DM foi acionada mais uma vez, iniciando as investigações.

O trabalho feito pela unidade da Polícia Civil demonstrou que os furtos foram realizados pela pessoa que havia telefonado para a vítima. Assim, ficou constatado que, na mesma data do primeiro arrombamento, no período da tarde, após a recuperação de materiais, o investigado retornou ao local e praticou outro arrombamento, levando os materiais supostamente recuperados, além de novos produtos.

Fonte SSP