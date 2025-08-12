PC CUMPRE MANDADO DE PRISÃO CONTRA INVESTIGADO PELO GOLPE DA ‘FALSA ENTREGA’ COM VÍTIMAS EM ARACAJU

O Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) cumpriu mandado de prisão contra um homem investigado pelo golpe da ‘Falsa Entrega’, que fez vítimas em Aracaju. A ação policial, que contou com o apoio da Polícia Civil de Minas Gerais, ocorreu na cidade de Araguari (MG) e foi divulgada nesta terça-feira (12).

O delegado Érico Xavier informou que as investigações revelaram que o suspeito se passava por entregador e ia às residências das vítimas informando que havia uma encomenda endereçada a elas. “Essas encomendas continham o nome das vítimas, mas, para recebê-las, era exigido que a pessoa realizasse um reconhecimento facial no celular do próprio investigado”, detalhou.

Conforme explicou o delegado, o reconhecimento facial era utilizado para acessar contas bancárias, alterar senhas e realizar movimentações fraudulentas, subtraindo valores.

Com o avanço das investigações, a equipe identificou que o suspeito havia fugido para Minas Gerais. “Em uma ação conjunta com a Polícia Civil mineira, o prendemos na cidade de Araguari, na última sexta-feira. Ele é natural de Aracaju, e ainda estamos apurando a participação de outros envolvidos no crime”, relatou Érico Xavier.

Ainda durante a apuração policial, a equipe verificou que as roupas utilizadas no crime estavam na residência dele. “Também encontramos diversas caixas já endereçadas a futuras vítimas, com os respectivos nomes”, acrescentou o delegado.

O investigado se encontra à disposição da Justiça, e a Polícia Civil solicita que outras eventuais vítimas procurem a unidade policial para registrar o boletim de ocorrência. Informações e denúncias sobre crimes e suspeitos podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.

Cuidados

Segundo o diretor do Depatri, delegado André Baronto, é muito importante que a vítima, ao receber em sua residência ou condomínio o chamado para receber uma encomenda que não está esperando, tenha muito cuidado. “Se isso ocorrer, e a pessoa entregar uma encomenda que você realmente não aguardava e ainda pedir que faça o pagamento com cartão de crédito, jamais utilize qualquer tipo de cartão nessa situação. Possivelmente se tratará do golpe da Falsa Entrega”, ressaltou.

O delegado alertou ainda para que as pessoas não façam o reconhecimento facial para qualquer tipo de entrega na porta. “Jamais forneça sua identificação visual ou biometria facial para essas pessoas. Se você desce para atender ao interfone e o motoboy informa que está para entregar uma encomenda que você não estava esperando, e ainda pede um reconhecimento facial ou cartão de crédito, encerre o atendimento imediatamente. Não faça o reconhecimento biométrico, não forneça dados e nem entregue o cartão”, pontuou.

Fonte e foto SSP