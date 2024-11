Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra investigado por furto em Neópolis

Policiais civis da Delegacia Regional de Neópolis cumpriram o mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por furto qualificado mediante arrombamento. A ação policial ocorreu nessa segunda-feira, 11.

Segundo as informações policiais, o investigado foi identificado como contumaz na prática de crimes contra o patrimônio.

Diante da informação da ocorrência da prática de novo furto, com a prisão do receptador dos objetos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado.

Ainda conforme levantamento policial, ele é investigado em, no mínimo, outras cinco ocorrências patrimoniais, neste ano de 2024, além de mais outros delitos da mesma natureza, ocorridos no ano de 2023 e 2022.

Ainda segundo levantamento policial, o investigado já responde a processos criminais em Neópolis.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido.

Fonte SSP