POLÍCIA CIVIL CUMPRE MANDADO DE PRISÃO CONTRA HOMEM INVESTIGADO POR HOMICÍDIO DE AGIOTA EM TOMAR DO GERU

Policiais civis da Delegacia de Tomar do Geru cumpriram o mandado de prisão contra um homem investigado pelo homicídio de um agiota, crime que ocorreu em 17 de outubro deste ano. A ação policial ocorreu nessa segunda-feira (9).

De acordo com o delegado Bruno Alcântara, a vítima praticava agiotagem e foi morta com disparos de arma de fogo. “Um amigo da vítima, que também praticava agiotagem, também já havia sido morto em 2023”, acrescentou o delegado.

Com a identificação do investigado pelo homicídio de outubro deste ano, a Polícia Civil solicitou o mandado de prisão. Com o cumprimento da decisão judicial, o investigado já se encontra à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP