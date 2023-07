Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra mãe e filha, líder do tráfico no Santa Maria, em Aracaju

Policiais civis da 9ª Delegacia Metropolitana (9ª DM) cumpriram o mandado de prisão contra uma mulher investigada por tráfico de drogas e associação para o tráfico no bairro Santa Maria, Zona Sul de Aracaju. Ela foi presa nesta sexta-feira (14).

De acordo com o delegado Gilberto Guimarães, a investigação teve início com uma ação policial feita por policiais militares em maio deste ano. Com a apuração policial, a mulher, presa nesta sexta-feira, foi identificada como responsável pelo tráfico na região.

“Ela estava sendo monitorada por tornozeleira eletrônica porque havia sido presa anteriormente. Ela foi solta, mas continuou traficando drogas. Ela mantinha os pontos e reunia pessoas para praticar a venda de drogas”, detalhou.

Ainda conforme o delegado, a própria filha da investigada também praticava o tráfico de drogas com a mãe. “A filha acabou sendo presa pela Polícia Militar, e o companheiro da filha acabou fugindo”, acrescentou Gilberto Guimarães.

As investigações apontaram que a investigada era responsável pelo tráfico na região, foi presa e já encontra-se à disposição da Justiça. Informações e denúncias podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).

Fonte e foto SSP