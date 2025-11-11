Polícia cumpre mandado de prisão contra o padrasto investigado por agredir criança em São Cristóvão

A Delegacia de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis (DEAGV) de São Cristóvão cumpriu, nesta terça-feira (11), o mandado de prisão contra o homem investigado por agredir a enteada de quatro anos enquanto a transportava em uma motocicleta.

O crime ocorreu em via pública e ganhou repercussão após um vídeo registrando as agressões viralizar nas redes sociais. A apuração policial também identificou histórico de violência doméstica contra a mãe da criança.

Segundo a delegada Maria Socorro, responsável pela investigação do caso, as primeiras providências da DEAGV foram adotadas logo após o fato criminoso. “Incluindo o encaminhamento da vítima ao Instituto Médico Legal (IML), atendimento no Hospital da Criança e a localização da mãe e demais testemunhas e, em paralelo, começamos também os levantamentos de campo para instrução do inquérito”, especificou.

Durante a investigação, o homem, que já tinha histórico de violência doméstica contra a companheira, mãe da criança vítima da agressão, foi identificado. Diante das evidências do crime, a DEAGV de São Cristóvão representou pelo mandado de prisão. “A decisão judicial foi emitida rapidamente pelo Poder Judiciário, sendo cumprida nesta quarta-feira, quando ele se apresentou à DEAGV, na presença de advogado, permancendo em silêncio”, completou a delegada.

Com o cumprimento do mandado de prisão, o investigado já se encontra à disposição da Justiça. “A população pode confiar no trabalho da Polícia Civil. Atuamos de forma ágil para que a investigação seja concluída o mais rápido possível e o Judiciário possa responder com a mesma celeridade. Todos os cuidados foram tomados com a criança, e o procedimento está praticamente concluído”, afirmou Maria Socorro.

Com informações da SSP