POLÍCIA CIVIL CUMPRE MANDADO DE PRISÃO CONTRA SEGUNDO ENVOLVIDO EM SEQUESTRO OCORRIDO EM MONTE ALEGRE

A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão contra o segundo envolvido no sequestro de uma mulher, ocorrido no último dia 18, na cidade de Monte Alegre. O suspeito foi detido nesta sexta-feira (28), em Nossa Senhora da Glória. O outro suspeito, apontado como autor do crime, havia sido preso em flagrante por policiais militares na cidade de Canindé de São Francisco.

Na época do crime, o delegado Douglas Lucena, titular da Delegacia de Canindé de São Francisco, detalhou que vídeos do momento em que a vítima é rendida foram amplamente divulgados e desencadearam a ação das Polícias Civil e Militar de Sergipe. “É possível ver o momento em que um homem sai de um carro e vai em direção à vítima, arrastando-a ao veículo, onde havia um homem que conduzia o automóvel”, narrou.

Após raptar a vítima, eles fugiram por estradas vicinais de Monte Alegre, passando por Poço Redondo, até Canindé de São Francisco. “De posse dessas informações, as polícias iniciaram diligências, e houve uma perseguição. Neste momento, apenas a vítima e o investigado estavam no veículo”, relatou o delegado Douglas Lucena.

Durante a fuga, o carro do suspeito atingiu uma motocicleta onde estava um casal. “Após o atropelamento, o investigado parou o veículo, e foi abordado pelos policiais militares. A mulher relatou ter sido sequestrada e, diante dessas informações, os militares fizeram a condução à delegacia”, informou o delegado.

O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de sequestro e lesão corporal. A investigação, agora, conduzida pela Delegacia de Monte Alegre, resultou na identificação do segundo envolvido no crime, que foi preso nesta sexta-feira e se encontra à disposição da Justiça.

Fonte e foto SSP