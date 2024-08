POLÍCIA CIVIL CUMPRE MANDADO DE PRISÃO CONTRA SUSPEITO DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO EM CAMPO DO BRITO

A Delegacia de Campo do Brito realizou na manhã desta terça-feira (13), o cumprimento do mandado de prisão de um suspeito de tentativa de feminicídio e descumprimento de medida protetiva de urgência. Além da ex-companheira, outras duas pessoas foram feridas pelo investigado.

Segundo o delegado Bruno Santana, responsável pelo caso, uma arma branca foi usada contra a vítima durante o descumprimento da medida protetiva. “No dia 4 de agosto deste ano, o autor do delito invadiu a casa da ex-companheira e desferiu-lhe diversos golpes de faca, descumprindo ainda medida protetiva anteriormente imposta. Além de agredir a ex, ele atuou com violência contra o atual companheiro da vítima e bem como o filho desta”, informou.

Ao saber que os vizinhos haviam acionado a polícia, o homem fugiu, jogando a arma do crime próximo à casa da vítima e tomando destino ignorado. De imediato, a equipe de policiais civis realizou as investigações, encontrando a faca usada no delito, ainda com sangue das vítimas, como outros vestígios que confirmaram o crime.

O mandado de prisão foi expedido de forma preventiva e cumprido nesta terça, quando o autor foi encontrado na casa dos pais e detido. O homem está à disposição do Poder Judiciário.

Com informações e foto da SSP