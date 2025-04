Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Malhada dos Bois

A Delegacia de Malhada dos Bois realizou na manhã desta quarta-feira, 9, a prisão de um homem de 52 anos, condenado por estupro de vulnerável. O mandado de prisão foi cumprido no Centro da cidade, em um bar, e o acusado, que estava foragido desde a condenação, foi detido, para cumprir a pena, de 22 anos, 11 meses e 16 dias de prisão, em regime fechado.

O crime ocorreu no dia 24 de outubro de 2019 e, após a expedição do mandado de prisão no dia 1º de abril de 2025, a Polícia Civil tomou conhecimento da suposta localização do acusado na última terça-feira, 8. Diligências foram realizadas e, no dia de hoje, 9, em Malhada dos Bois, o homem foi encontrado e detido.

O condenado foi encaminhado à delegacia local e, em seguida, levado à audiência de custódia.

Fonte SSP