PC CUMPRE MANDADO DE PRISÃO POR GOLPES CONTRA IDOSOS EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS NO ALTO SERTÃO DE SERGIPE

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Canindé de São Francisco, cumpriu nesta quinta-feira (1º), um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por aplicar golpes em agências bancárias, com foco em vítimas idosas, em municípios do Alto Sertão sergipano.

Segundo as investigações, o suspeito se aproveitava da idade avançada e da baixa escolaridade das vítimas para obter, de forma fraudulenta, cartões e dados bancários. A partir dessas informações, realizava transferências, saques e empréstimos indevidos.

O inquérito policial foi instaurado em 2023, após denúncias de vítimas que procuraram a Delegacia de Canindé de São Francisco. Durante as apurações, foram coletadas imagens do investigado e do veículo utilizado por ele. Até o momento, foram identificadas ao menos cinco ocorrências com o mesmo modus operandi, incluindo casos em outros municípios de Sergipe e na cidade de Maceió (AL).

O suspeito foi capturado no município de Propriá e será apresentado em audiência de custódia. Ele possui antecedentes criminais e registros por diversos delitos, incluindo estelionato.

A Polícia Civil orienta que eventuais vítimas que reconheçam o investigado compareçam à delegacia mais próxima para registrar o fato. Informações também podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Com informações da SSP