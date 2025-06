POLÍCIA CIVIL CUMPRE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA CONTRA UMA ADVOGADA ALAGOANA EM ARACAJU

A partir de investigação conduzida pela 3ª Delegacia Metropolitana (3ª DM), a Polícia Civil de Sergipe cumpriu na madrugada desta quarta-feira (18), no Aeroporto Internacional Santa Maria, em Aracaju, o mandado de prisão preventiva contra uma advogada natural do estado de Alagoas.

A mulher, que é suspeita de envolvimento em crimes de estelionato, estaria usando o nome do Poder Judiciário sergipano para aplicar golpes.

Após a 3ª DM receber informações sobre a atuação da advogada em um esquema que teria causado prejuízos financeiros às vítimas, diversas diligências foram realizadas, inclusive em território alagoano. “Com a constatação do indício de crime, a prisão preventiva da advogada foi solicitada à Justiça, sendo o pedido acatado e o mandado cumprido por volta das 4h de hoje, no aeroporto, no momento em que ela tentava se deslocar”, citou o delegado Elder Sanches, que coordenou a ação.

A investigação minuciosa mostrou que, além dos prejuízos causados aos alvos, durante as ações de estelionato, a advogada também utilizou, de modo indevido, o nome do Poder Judiciário de Sergipe. O trabalho investigativo segue, para apurar detalhes do caso.

“Após a detenção no aeroporto, a mulher foi apresentada na Delegacia Plantonista e ficará à disposição da Justiça para as providências cabíveis, incluindo a audiência de custódia”, concluiu Elder Sanches.

Com informações da SSP