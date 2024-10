POLÍCIA CIVIL CUMPRE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA DE HOMEM SUSPEITO DE ESTUPRAR A ENTEADA EM JAPARATUBA

A Delegacia de Polícia Civil da cidade de Japaratuba deu cumprimento na manhã desta quinta-feira (10) ao mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão contra um homem investigado pelo crime de estupro de vulnerável, no Povoado Várzea Verde. O crime teria sido praticado contra a enteada adolescente, em abril de 2023.

A polícia tomou conhecimento do suposto crime através do Conselho Tutelar. Segundo as informações levantadas pela Polícia Civil, a avó da adolescente soube que esta vinha sofrendo abusos sexuais de seu padrasto, com quem ela morava juntamente com sua mãe biológica. O crime acontecia principalmente na residência e em seus arredores.

A vítima informou que seu padrasto costumava chamá-la para ajudá-lo a encher a caixa d’água e ficava em um local um pouco afastado da casa e lá pedia para que ela tivesse relações com ele. Para manter relações, o padrasto lhe oferecia presentes, como balas e dinheiro. A adolescente teria contado a sua avó também que seu padrasto, em certa ocasião, a chamou para ir ao centro de Japaratuba, porém, no meio do caminho, entrou nos canaviais para praticar os abusos. Contou, ainda, que matinha relações sexuais com ele porque era obrigada.

Em razão dessa situação, a adolescente pediu para ir morar com a avó. O suspeito nega as acusações, mas permanecerá à disposição da justiça.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido.

Com informações da SSP