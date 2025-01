Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva por tentativa de feminicídio em Aracaju

A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) cumpriu, nessa segunda-feira (27), um mandado de prisão preventiva contra o investigado por uma tentativa de feminicídio ocorrida no dia 20 de dezembro de 2024, em Aracaju.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela vítima, na manhã do crime, por volta das 7h, ela estava levando seu filho à casa da cuidadora. Na saída do local, foi abordada pelo investigado, que estava armado com uma faca. Ele tomou o celular da vítima, quebrou o aparelho e passou a desferir golpes contra ela. A mulher foi atingida no braço e na perna, totalizando três facadas.

O ataque foi interrompido por pessoas que estavam próximas ao local, que conseguiram conter o agressor. Ele fugiu em seguida. A vítima foi socorrida e registrou o caso na Deam, relatando ainda que o relacionamento com o investigado havia durado cerca de um ano e seis meses e que a separação ocorreu poucos dias antes, motivada por episódios de traição.

A vítima também informou que havia um histórico de agressões físicas, incluindo queimaduras, e que, desde o término da relação, estava sendo constantemente perseguida pelo investigado. Após a apuração dos fatos e coleta de provas, a Polícia Civil solicitou à Justiça o mandado de prisão preventiva, que foi cumprido na data de ontem.

A delegada Lara Schuster, da Delegacia da Mulher, reforçou a importância de denunciar casos de violência doméstica e afirmou que a Polícia Civil segue empenhada no combate a crimes contra a mulher.

Fonte e foto SSP