Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva por violência doméstica na capital

Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis (DAGV) de Nossa Senhora do Socorro cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um suspeito por violência doméstica, na segunda-feira, 1º, no bairro Pereira Lobo, em Aracaju.

Segundo informações da DAGV, o investigado, insatisfeito com o término do relacionamento, continuou perseguindo a vítima mesmo após a imposição de medidas protetivas de urgência em seu desfavor.

Diante do ocorrido, na tarde da segunda, o homem foi localizado e detido na capital, sendo encaminhado à delegacia, para aguardar apresentação em audiência de custódia. O caso está à disposição do Poder Judiciário.

Fonte SSP