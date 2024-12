POLÍCIA CIVIL CUMPRE MANDADOS DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE JOVEM POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM ITABAIANINHA

Nesta segunda-feira, 16, policiais civis da unidade policial de Itabaianinha cumpriram dois mandados de internação provisória contra adolescentes investigados por ato infracional análogo à tentativa de homicídio com arma branca, ocorrida na Praça Olímpio Campos, no Centro de Itabaianinha.

De acordo com o delegado Gustavo Mendes, o crime aconteceu no dia 8 de novembro de 2024. Na ocasião, a vítima foi atingida com dois golpes de arma branca, na região do abdômen e das costas, em frente a um estabelecimento comercial no centro do município.

As investigações apontaram a participação de três adolescentes no ato infracional, sendo dois deles identificados e apreendidos. O terceiro suspeito, conhecido pelo apelido de “Bahia”, ainda não foi localizado.

Os adolescentes apreendidos foram encaminhados ​​à delegacia, onde prestaram depoimento na presença de suas mães e confessaram a prática criminosa. Após comunicação do cumprimento dos mandados de internação, eles serão encaminhados à Unidade Socioeducativa de Internação Provisória (USIP), onde permanecerão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população e incentiva o uso da plataforma Disque-Denúncia (181) para fornecer informações que possam auxiliar nas investigações.

Fonte e foto SSP