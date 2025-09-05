POLÍCIA CIVIL CUMPRE MANDADOS DE PRISÃO CONTRA CASAL INVESTIGADO EM MAIS DE 30 PROCESSOS CRIMINAIS NO NE

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Capela, cumpriu, na manhã desta quinta-feira (4), dois mandados de prisão preventiva contra um casal suspeito de praticar crimes de roubo, furto qualificado e estelionato em pelo menos seis estados do Nordeste. Juntos, eles figuram em mais de 30 processos criminais.

De acordo com as investigações, no dia 5 de junho, por volta das 10h, uma vítima dos investigados foi abordada nas proximidades do Banco do Brasil de Capela, após sacar o benefício previdenciário. O homem simulou perder uma carteira, e a vítima acreditou ter achado. Nesse percurso, o casal ofereceu uma falsa recompensa e, de forma ardilosa, levou a bolsa da vítima, contendo R$ 4.960,00.

A partir da denúncia, a Polícia Civil iniciou diligências em Capela e trocou informações com outras forças policiais, como a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil da Bahia e a Delegacia Regional de Tobias Barreto. O trabalho investigativo possibilitou a identificação dos suspeitos e do veículo utilizado, resultando na representação pela prisão preventiva, deferida pela Justiça.

Segundo a apuração, os mais de 30 processos em nome do casal estão distribuídos nos estados de Sergipe (TJSE), Piauí (TJPI), Ceará (TJCE), Rio Grande do Norte (TJRN), Paraíba (TJPB) e Pernambuco (TJPE).

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas às autoridades por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Com informações e foto da SSP