Polícia Civil cumpre mandados de prisão contra dois investigados por violência doméstica em Socorro

As equipes da Delegacia de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis (DAGV) de Nossa Senhora do Socorro cumpriram, nesta quarta-feira (12), dois mandados de prisão preventiva contra investigados por violência doméstica no município. As vítimas são as ex-companheiras dos suspeitos

De acordo com o delegado Fábio Kano, a primeira prisão ocorreu por volta das 14h, no Mutirão do conjunto João Alves. O investigado conviveu com a vítima, mas, após o término do relacionamento, passou a persegui-la constantemente.

“Enquanto em liberdade, o investigado preso no conjunto João Alves praticou vários atos de violência física e psicológica, inclusive com palavras de baixo calão e invasão de domicílio. As ameaças foram constantes e até foram praticadas na presença do filho do casal, que é uma criança”, especificou o delegado Fábio Kano.

Segunda prisão

Já a segunda detenção aconteceu por volta das 17h, no conjunto Fernando Collor. O investigado conviveu com a vítima por mais de uma década e apresentava sinais de alteração comportamental ao consumir bebidas alcoólicas e utilizar drogas ilícitas.

“Quando a vítima decidiu terminar o relacionamento, o investigado não aceitou. Sempre que encontrava a vítima em via pública, pedia para que ela voltasse, mas, diante da negativa, passava a depreciá-la. Além disso, o investigado já havia invadido a casa da ex-companheira”, detalhou o delegado.

Denúncias

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. As informações podem ser repassadas de forma anônima e podem contribuir com a elucidação de crimes em todo o território sergipano.

Com informações e foto da SSP