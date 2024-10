POLÍCIA CIVIL CUMPRE NO MARANHÃO MANDADO DE PRISÃO CONTRA INVESTIGADO POR LATROCÍNIO QUE VITIMOU POLICIAL

Em operação conjunta entre as polícias civis de Sergipe e do Maranhão, um homem condenado pelo latrocínio de um policial militar ocorrido no interior de um ônibus de transporte de passageiros no município de Rosário do Catete foi detido em cumprimento a mandado de prisão.

O crime ocorreu em 14 de setembro de 2017. A prisão aconteceu na cidade de Anapurus (MA), nesta quinta-feira, 24.

De acordo com o delegado Dernival Eloi, diretor do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), da Polícia Civil de Sergipe, no crime, o policial militar estava no ônibus e percebeu a investida criminosa. “Sendo atingido por disparos de arma de fogo feitos por homens armados que estavam no veículo”, detalhou.

Após troca de informações entre as polícias, o investigado foi encontrado no Maranhão. “As diligências continuam e as tratativas seguem em andamento com o Maranhão a fim de recambiar o preso a Sergipe para cumprimento da pena de mais de 30 anos a qual ele foi condenado pela Justiça sergipana”, destacou o delegado .

Participaram da operação, o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e a Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), ambos da Polícia Civil de Sergipe, e a Delegacia Regional de Chapadinha da Polícia Civil do Maranhão.

Fonte SSP