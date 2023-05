Polícia Civil cumpre três mandados de prisão por furtos de fios, celulares, bois, porcos e cavalos em Propriá

A Delegacia Regional de Propriá cumpriu nessa terça-feira (16), três mandados de prisão contra investigados por formação de quadrilha e diversos furtos e roubos na cidade de Propriá.

De acordo com as investigações, as vítimas relataram ter suas casas, comércios e área de criação de animais invadidas, tendo sido furtados uma série de itens como fios de energia e celulares e animais, como bois, porcos e cavalos.

Além de praticarem furtos, os suspeitos ainda ameaçavam as vítimas e quem lhes denunciassem a polícia. Em um dos casos, a vítima, que teve a casa invadida e furtada, teria sido amordaçada com um pano para não gritar.

De acordo com o delegado Marcos Carvalho, responsável pelo caso, o grupo estava impondo a lei do silêncio às vítimas. Por isso, a operação policial recebeu o nome de Capistrum, mordaça em latim, e tem como objetivo prender os suspeitos por formação de quadrilha, roubo e furto.

A investigação segue em curso e outros suspeitos podem ser presos a qualquer momento.

A Polícia Civil reitera que as vítimas procurem pela Delegacia Regional de Propriá para prestar boletim de ocorrência e proceder informações e denúncias, que podem ser feitas de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181.

Com informações e foto da SSP