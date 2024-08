POLÍCIA CIVIL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO CUMPRE DOIS MANDADOS DE PRISÃO DENTRO DA OPERAÇÃO SHAMAR

A Delegacia de Canindé de São Francisco, por meio da Operação Shamar, coordenada pelo Ministério da Justiça, deu cumprimento a dois mandados de prisão. Uma das ações foi realizada no estado do Rio de Janeiro e outra em Alagoas.

Em um dos casos, a vítima procurou a Delegacia de Canindé no final do ano de 2022, relatando que tinha um relacionamento com um homem do Rio de Janeiro, e que chegou a conviver com ele durante seis meses, na mesma residência, em Canindé de São Francisco. Após o término da relação, o autor começou a ameaçar a vítima, encaminhando mensagens e imagens de cunho sexual para parentes, amigos e colegas de trabalho dela, perturbando-a e constrangendo-a de todas as formas.

“O autor teria vindo de sua cidade Natal e passado seis meses na residência da vítima, na cidade de Canindé de São Francisco. Após o término do relacionamento, o autor passou a ameaçar, injuriar e perseguir a vítima”, citou o delegado Douglas Lucena, da Delegacia de Canindé.

Durante o relacionamento, o autor começou a extorquir a mulher, solicitando que ela vendesse bens, para lhe repassar valores. Diante do cenário, a vítima compareceu à unidade policial e solicitou medidas protetivas, porém, inicialmente, os agentes tiveram dificuldades de localizar o autor, já que foi descoberto posteriormente que ele havia usado um falso nome.

Diante de todos os fatos, foi solicitada a prisão preventiva do homem, deferida em maio de 2023 pela Justiça. Com o auxílio da Polícia Civil do Rio de Janeiro, foi possível cumprir nesta quinta-feira, 8, o mandado de prisão do investigado, localizado na Baixada Fluminense. O homem será apresentado na audiência de custódia, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

Na prisão em Alagoas, o investigado foi detido por descumprimento de medidas protetivas. O homem agrediu a vítima na cidade de Canindé, em meio à medida, e foragiu para o município alagoano de Major Isidoro. Com o apoio do Centro Integrado de Segurança Pública local (Cisp), o autor do crime foi preso.

Shamar

A operação visa coibir crimes de violência doméstica e familiar, principalmente os relacionados à Lei Maria da Penha.

Com informações e foto da SSP