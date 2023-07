Polícia Civil de Canindé de São Francisco procura envolvidos em furtos registrados no município

A Delegacia de Canindé de São Francisco divulgou nesta terça-feira, 18, imagens de dois furtos registrados no município nas últimas semanas. Informações sobre os envolvidos nos crimes podem ser repassadas à Polícia Civil por meio do Disque-Denúncia 181.

Após tomar conhecimento sobre furtos ocorridos em quiosques localizados numa praça de Canindé, a delegacia local empreendeu diligências, levantando imagens dos autores dos delitos. Segundo o que foi coletado, os casos envolviam o arrombamento dos pontos comerciais.

A partir do material gravado pelas câmeras da localidade, a Polícia Civil registrou a participação de quatro pessoas nos crimes, sendo três em um deles e uma no outro.

A delegacia solicita a colaboração da sociedade, no sentido de denunciar a autoria dos furtos. Informações sobre os suspeitos podem ser repassadas através do telefone 181 ou de forma pessoal na própria unidade policial do município, frisando que o sigilo é garantido.

Com informações e foto da SSP