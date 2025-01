POLÍCIA CIVIL DE CANINDÉ PRENDE ACUSADO POR ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS NO ESTADO DE ALAGOAS

A Delegacia de Canindé de São Francisco, em conjunto com a polícia alagoana, cumpriu na tarde desta sexta-feira, 3, no município de Piranhas/AL, um mandado de prisão definitiva.

De acordo com a Delegacia de Canindé, o investigado foi condenado pela prática de associação e tráfico de drogas, fatos ocorridos no ano de 2018, em Canindé de São Francisco.

Com a prisão, o homem foi trazido a Sergipe, para o cumprimento da pena. A Polícia Civil reforça que informações sobre crimes no Alto Sertão Sergipano devem ser repassadas através do Disque-Denúncia – 181.

Fonte SSP