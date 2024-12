POLÍCIA CIVIL DE CRISTINÁPOLIS CUMPRE MANDADOS CONTRA INVESTIGADOS NO DUPLO HOMICÍDIO DE IRMÃOS

A Delegacia de Cristinápolis cumpriu nesta segunda-feira (09), oito determinações judiciais, entre elas mandados de prisão e de busca e apreensão, nas cidades de Cristinápolis, em Sergipe, e Feira de Santana, na Bahia.

As ações ocorreram dentro do inquérito policial que investiga o duplo homicídio que vitimou irmãos que residiam em Cristinápolis.

A investigação, coordenada pelo delegado Bruno Alcântara, mostrou que o duplo homicídio, ocorrido no último dia 31 de outubro, na cidade de Cristinápolis, foi motivado por vingança, já que um dos mortos é investigado na morte da mãe de um traficante, ocorrida em 2017, também no município de Cristinápolis.

Os levantamentos policiais mostraram que o suspeito de matar a mulher, identificado como Marcos Oliveira Pinto, já havia sofrido um atentado ao sair do presídio de Areia Branca, no dia 10 de outubro de 2024. Em 31 de outubro, uma nova investida criminosa, ordenada por um traficante que encontra-se preso na cidade de Feira de Santana-BA e que é filho da mulher morta em 2017, vitimou Marcos e o irmão.

Nesta segunda, dentro do inquérito policial que investiga as mortes dos dois familiares e após representação da autoridade policial, foram cumpridas as prisões e as buscas, em territórios sergipano e baiano. O caso está à disposição do Poder Judiciário.

Com informações e foto da SSP