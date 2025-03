Polícia Civil de Neópolis captura em flagrante suspeito de cyberbullying

O acusado reside no MS e estava em uma pousada na Orla de Neópolis

As equipes da Polícia Civil das delegacias Regional de Neópolis e Plantonista, coordenadas pelos delegados Khertton Rafael e José Marcos de Carvalho, prenderam em flagrante um homem na Orla do município, acusado de praticar cyberbullying contra uma mulher de 18 anos. O suspeito, que reside no Mato Grosso do Sul, foi capturado em uma pousada na noite desta segunda-feira (3). Para garantir o bem-estar da vítima, a Regional de Neópolis expediu ofícios à rede de acolhimento para atendimento médico e psicossocial, a fim de que ela fosse recepcionada pelos órgãos da rede de proteção.

Segundo o delegado regional Khertton Rafael, o suspeito, que mora a mais de 2.800 km de Sergipe, começou a ser investigado no final de janeiro, quando a vítima procurou a polícia para denunciá-lo. A informação é que eles se relacionavam de forma virtual há três anos e, nesse período, a mulher vinha sofrendo violência psicológica reiteradamente e ameaças. Além disso, o suspeito conseguiu uma foto íntima da vítima e passou a extorqui-la, tentando obrigá-la a enviar novas imagens e manter contato sexual. Desesperada, a mulher chegou a dizer que iria cometer suicídio, atitude que foi incentivada pelo acusado.

Durante as investigações, a polícia localizou o endereço do suspeito em Mato Grosso do Sul e solicitou um mandado de busca e apreensão, visando recolher dispositivos eletrônicos que ele estaria usando para praticar o crime. No entanto, neste domingo, a vítima procurou a polícia para denunciar que o suspeito estava em Neópolis. A partir dessa informação, as equipes do delegado Khertton Rafael, da Regional, e do delegado José Marcos de Carvalho, Plantonista, montaram uma operação e capturaram o acusado na pousada onde estava hospedado na Orla de Neópolis.

Além da vítima, foram ouvidas testemunhas e o suspeito. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de cyberbullying, invasão de dispositivo informático, ameaças e induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação — crime considerado hediondo, cometido por meio de rede de computadores ou redes sociais. As investigações seguem em andamento. A prisão preventiva do acusado foi solicitada à Justiça e ele passará por audiência de custódia.

Fonte SSP