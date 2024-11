Polícia Civil de Poço Redondo divulga imagem de suspeito de homicídio

A Delegacia de Poço Redondo divulgou, nesta sexta-feira (16), a imagem de Clevânio dos Santos Pereira, de 20 anos, investigado pela prática de homicídio qualificado. O crime ocorreu no dia 8 de novembro de 2024, na zona rural de Poço Redondo, mais especificamente no Povoado Alto do João Paulo.

De acordo com as investigações conduzidas pela Polícia Civil, a vítima e o suspeito haviam ingerido bebida alcoólica junto com outras pessoas pouco antes do crime. Na madrugada daquele dia, Clevânio dos Santos Pereira teria desferido cerca de seis golpes de paulada na região da face da vítima, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população para localizar o suspeito. Quem tiver informações sobre o paradeiro de Clevânio pode denunciar de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181, serviço que garante o sigilo da identidade do informante.

Fonte e foto SSP