PC de Poço Redondo localiza foragido em Jeremoabo/BA

A Delegacia de Poço Redondo, após o compartilhamento de informações com a Polícia Civil da Bahia, realizou o cumprimento de um mandado de prisão na ultima quinta-feira (22), contra um réu foragido de Sergipe desde 2018. O homem foi localizado no estado baiano.

Segundo informações policiais, o investigado foi denunciado pelo Ministério Público de SE por crime de homicídio qualificado, registrado em Poço Redondo, por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima.

Na data de ontem, com auxílio da PCBA, policiais civis sergipanos se deslocaram até Jeremoabo, no município da Bahia, onde o homem foi detido e recambiado para Poço Redondo.

Com a prisão, o processo retomará o seu curso, com o consequente julgamento, após quase seis anos de interrupção do curso regular.