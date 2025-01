POLÍCIA CIVIL DE PROPRIÁ LOCALIZA E RECUPERA ROUPAS AVALIADAS EM R$ 25 MIL NA CIDADE DE IGREJA NOVA/AL

A Delegacia de Propriá, por meio do Departamento de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio, recuperou nesta segunda-feira (27), na cidade de Igreja Nova, em Alagoas, roupas furtadas de uma loja recém-inaugurada no Centro do município de Propriá, no último sábado, 25. A ação policial resultou na apreensão de 252 vestimentas, avaliadas em R$ 25 mil.

Após o registro do Boletim de Ocorrência, a Polícia Civil de Propriá iniciou os trabalhos de campo, levantando imagens de câmeras de segurança da região da loja, que registraram a presença de três homens arrombando o estabelecimento no sábado. Durante a investigação, descobriu-se que um dos suspeitos resida em Igreja Nova/AL, para onde os policiais seguiram.

Na cidade alagoana, o homem foi localizado e confirmou o crime, encaminhando os policiais ao local onde os produtos subtraídos estavam, sendo apreendidas 252 peças de roupas. “Quase 100% da mercadoria da vítima foi recuperada e já restituída à mulher, que precisa da mercadoria, para movimentar o seu comércio e para a sua subsistência. Outras medidas coercitivas estão sendo adotadas pela Polícia Civil, no intuito de combater e repelir esses crimes”, citou o delegado José Marcos Carvalho.

Com a identificação do suspeito e a apreensão do material furtado, a polícia segue atuando, para localizar os outros dois envolvidos. A Polícia Civil informa que a população pode prestar informações sobre o caso, ligando ao Disque-Denúncia, no número 181. A identidade será preservada.

Com informações e foto da SSP