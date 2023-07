Polícia Civil de Ribeirópolis prende homem que tentou matar ex-mulher a facadas e incendiou casa da vítima

Policiais da Delegacia de Ribeirópolis prenderam na noite do sábado (08), um homem de 25 anos, suspeito da tentativa de feminicídio contra a ex-mulher. O crime ocorreu na sexta-feira, 30 de junho e a investigação teve o apoio da Delegacia Regional de Itabaiana.

Segundo levantamentos policiais, no último dia 30 de junho, o suspeito tentou matar a vítima a facadas, na frente do filho, que também se feriu em meio ao desentendimento. Após ser ferida por arma branca, a mulher, mesmo sangrando, conseguiu fugir da cena do crime.

Durante a ação criminosa, o homem de 25 anos ateou fogo na casa da vítima, provocando um grande incêndio, que só foi controlado com a chegada do Corpo de Bombeiros. Após o ato, o suspeito fugiu. Com a chegada dos policiais militares, a vítima foi socorrida e levada para uma unidade de saúde da região.

“A Polícia Civil do Estado de Sergipe, através da Delegacia de Ribeirópolis, após tomar conhecimento desse covarde fato, iniciou uma investigação e, com a coleta de provas, que teve o apoio da Delegacia Regional de Itabaiana, representou pela prisão preventiva do suspeito”, explicou o delegado Gregório Bezerra, responsável pela investigação. O pedido foi prontamente deferido pelo Poder Judiciário local, com o parecer favorável do Ministério Público.

No início da noite do sábado (08) o autor se entregou à Polícia Civil, acompanhado de seu advogado, sendo dado o cumprimento ao mandado de prisão preventiva. O investigado está preso, à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça o seu compromisso em defesa da população, sobretudo no combate à violência contra as mulheres, e pede que, em caso de conhecimento de crimes, disque 181. A sua denúncia é anônima e mantida em total sigilo.

Com informações e foto da SSP