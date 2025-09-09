PC DE SERGIPE CUMPRE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EM PENEDO E APREENDE ARMAS E COLETES DE USO RESTRITO

Na manhã desta terça-feira (9), a equipe da Delegacia Municipal de Monte Alegre de Sergipe deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão na cidade de Penedo, Alagoas, no âmbito de uma investigação iniciada a partir de denúncia de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Durante as diligências, os policiais localizaram diversos objetos ilícitos, incluindo mais de 50 munições, três carregadores de arma de fogo, quatro coletes balísticos pertencentes a instituições de segurança, como a Polícia Civil da Paraíba e a Polícia Militar de Alagoas, além de outras peças de armamento já deflagrado.

De acordo com o delegado Artur Herbas, a investigação começou a partir de uma denúncia de violência doméstica. “No cumprimento das diligências, foram encontrados diversos objetos de grande relevância para a apuração criminal. Todo o material apreendido foi trazido para o Centro Integrado de Segurança Pública de Penedo, onde será instaurado um novo procedimento investigatório contra o suspeito pelo crime de porte ilegal de arma de fogo”, explicou.

O delegado também destacou que as investigações seguirão em Alagoas para apurar a origem e responsabilidade dos coletes balísticos apreendidos, utilizados por agentes de segurança. “As investigações continuarão em Alagoas para apurar quem são os agentes de segurança responsáveis pelos coletes apreendidos”, acrescentou o delegado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas às autoridades por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Fonte SSP