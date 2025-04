POLÍCIA CIVIL DE SERGIPE PRENDE EM PERNAMBUCO MOTORISTA DE CARRETA QUE TRANSPORTAVA ARMAS E DROGAS EM MARUIM

A Polícia Civil de Sergipe, por meio do Cope e da Dipol, com o apoio da Delegacia de Capturas (Polinter) da Polícia Civil de Pernambuco, prendeu, na manhã desta sexta-feira (11), na cidade de Jaboatão dos Guararapes (PE), um homem de 41 anos, suspeito de ser o condutor da carreta apreendida em fevereiro, em Maruim (SE), com uma carga de armas e drogas. Ele foi detido em cumprimento a um mandado de prisão.

De acordo com as investigações, na noite de 27 de fevereiro, a Polícia Militar interceptou uma carreta em uma estrada vicinal de Maruim, mas o condutor conseguiu fugir. No veículo, foram encontrados três submetralhadoras, dois revólveres, uma pistola, uma espingarda calibre 12 com numeração suprimida, carregadores de diversos tipos, uma luneta, peças de arma de fogo e aproximadamente duas mil munições de calibres variados — incluindo munições calibre .50, comumente utilizadas em ações de elevado poder destrutivo.

Além do armamento, foram apreendidos cerca de 40,5 kg de maconha, 900 gramas de crack, 150 gramas de ecstasy e 14 frascos de lança-perfume.

As investigações seguem em andamento, em parceria com a Polícia Civil de Pernambuco, para identificar outros envolvidos no crime.

Com informações e foto da SSP