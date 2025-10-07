POLICIA CIVIL DE SERGIPE PRENDE HOMEM CONDENADO POR ESTUPRO DE UMA CRIANÇA DE 7 ANOS EM SÃO PAULO

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis e da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial, com apoio da Polícia Civil de São Paulo, cumpriu nesta segunda-feira (06), a mandados de prisão e busca e apreensão contra um homem de 42 anos condenado pela prática de estupro de vulnerável contra uma criança de sete anos. A prisão foi efetuada na cidade de São Paulo.

Segundo informações, o caso começou a ser investigado no ano passado, depois que a criança contou, de forma detalhada, como ocorreu o crime. “Em depoimento especial, a vítima relatou que um homem passou a manter contato com ela e, de forma insistente, começou a pedir fotos”, revelou a delegada responsável pelo caso, Caroline Costa Almeida. Ela acrescentou que a criança disse ainda que o homem lhe enviava fotos íntimas.

Com o avanço das investigações, foram solicitados à Justiça os mandados de prisão e busca e apreensão que foram cumpridos em São Paulo. O caso segue em andamento e após a conclusão, o inquérito policial será remetido ao Poder Judiciário.

Com informações e foto da SSP