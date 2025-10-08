Polícia Civil de Sergipe prende médico investigado por crimes sexuais contra pacientes homens em Aracaju

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da 2ª Delegacia Metropolitana (2ª DM) de Aracaju, cumpriu na tarde desta quarta-feira (08), um mandado de prisão preventiva contra um médico investigado por crimes contra a dignidade sexual.

As investigações apontam que o suspeito praticava atos libidinosos contra pacientes do sexo masculino durante atendimentos clínicos.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações conduzidas pela equipe da 2ª DM revelaram condutas graves e reiteradas. Homens que buscaram atendimento médico teriam sido submetidos a atos libidinosos disfarçados de procedimentos clínicos, em claro rompimento com os princípios éticos e humanos que regem a medicina.

Durante a apuração, foram reunidos depoimentos consistentes, áudios e outros elementos de prova que embasaram o pedido judicial de prisão preventiva, cumprido com sucesso na tarde de hoje. As vítimas já foram ouvidas, com total sigilo e acolhimento por parte da equipe policial.

O delegado Carlos Antônio, da 2ª DM, explicou que o caso é resultado de um trabalho minucioso de investigação. “O caso exigiu uma apuração detalhada e sensível, uma vez que envolve vítimas que buscaram atendimento médico e foram surpreendidas por condutas totalmente incompatíveis com a ética e o respeito humano”, destacou.

Já o delegado Gregório Bezerra, ressaltou que a ação tem também um caráter preventivo e de conscientização. “Queremos encorajar outras possíveis vítimas a denunciarem abusos semelhantes, rompendo o ciclo de silêncio que ainda cerca esse tipo de violência”, afirmou.

A ação policial foi denominada Operação Hipócrates, em referência a Hipócrates de Cós, considerado o pai da medicina e símbolo do juramento que orienta o exercício ético da profissão, um compromisso de proteger, cuidar e jamais causar dano a quem busca tratamento.

Com informações da SSP