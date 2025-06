POLÍCIA CIVIL PROMOVE 245 OFICIAIS INVESTIGADORES COM EFEITO RETROATIVO A JANEIRO DE 2025 NO ESTADO DE SERGIPE

A Polícia Civil de Sergipe anunciou, nesta sexta-feira, 27, a promoção de 245 oficiais investigadores, em uma das maiores progressões de carreira da categoria já realizadas pela instituição. A decisão foi homologada durante reunião do Conselho Superior de Polícia Civil e segue para publicação oficial por parte do Governo do Estado. As promoções têm efeito retroativo a 1º de janeiro de 2025.

As promoções foram realizadas conforme os critérios estabelecidos pelas Leis Estaduais nº 9.506/2024 e nº 9.669/2025, que atualizaram as normas sobre a carreira dos servidores da segurança pública e reduziram o interstício para promoção de quatro para três anos. O avanço funcional contempla servidores em diversas classes da carreira de oficial investigador.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil e presidente do Conselho Superior da Polícia Civil, Thiago Leandro Barbosa de Oliveira, não há necessidade de requerimentos individuais por parte dos policiais contemplados. “Todo o trâmite do processo de promoção foi deflagrado e conduzido internamente pelo órgão, sem exigência de documentação ou certidões por parte dos servidores”, explicou.

A classificação dos candidatos levou em consideração o tempo de exercício no cargo, interstício e critérios legais de desempate. A Corregedoria-Geral da Polícia Civil (Corregepol) foi acionada para verificar a situação administrativa de cada servidor envolvido, com base nas certidões emitidas referentes aos 140 dias anteriores à data da promoção, conforme exigência legal. A emissão de certidão positiva nesse período resulta na exclusão do candidato do certame.

Para os servidores que já foram promovidos uma vez sob a égide do subsídio, será necessária a assinatura de um Termo de Compromisso referente à obrigatoriedade de participação no curso de aperfeiçoamento da Acadepol, tão logo ele seja disponibilizado. O documento deve ser entregue até o dia 4 de julho à Assessoria Institucional da Supci.

A lista dos habilitados foi previamente disponibilizada para revisão de dados cadastrais, classe, cargo e tempo de serviço, a fim de evitar atrasos na publicação dos decretos.

A iniciativa reforça o compromisso da Polícia Civil de Sergipe com a valorização profissional e com a legalidade nos trâmites administrativos internos.

