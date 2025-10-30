POLÍCIA CIVIL DEFLAGRA OPERAÇÃO “AFRODITE” E DESMANTELA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ENVOLVIDA COM TRÁFICO DE DROGAS

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Estância, deflagrou na tarde desta quarta-feira (29) a Operação Afrodite, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa responsável pelo tráfico de drogas na cidade. O grupo vinha ostentando drogas, armas e dinheiro em redes sociais, o que despertou a atenção das equipes de investigação.

Durante as apurações, os policiais identificaram um imóvel no Bairro Alagoas conhecido como “Casa Bomba”, que era utilizado para o armazenamento e o fracionamento de entorpecentes. Após dias de vigilância, as equipes realizaram o ingresso no local e flagraram quatro pessoas manipulando drogas. Na ação, foram apreendidos 11 tabletes de maconha, porções de cocaína e balanças de precisão, além de outros materiais utilizados na preparação e comercialização dos entorpecentes.

Dando continuidade às diligências, as equipes conseguiram localizar mais dois pontos de apoio ao tráfico, sendo um deles situado no bairro Valadares e outro no Recanto Verde, onde mais uma pessoa foi presa. Nesses endereços foram encontrados quantidades adicionais de maconha, cocaína, balanças e apetrechos usados no fracionamento da droga, evidenciando a estrutura organizada da associação criminosa.

O delegado Renato Tavares, responsável pela investigação, destacou a importância da operação no enfrentamento ao tráfico local: “A ação de hoje representa um duro golpe contra o tráfico de drogas em Estância. Conseguimos desarticular todo um sistema de armazenamento, fracionamento e distribuição que abastecia diversos pontos da cidade. A Polícia Civil seguirá firme no combate a esse tipo de crime que tanto afeta a segurança e a tranquilidade da população”, afirmou o delegado.

Ao todo, cinco suspeitos foram presos e responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

